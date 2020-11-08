ترمب: أي خطأ في نظام الفرز يهدد الانتخابات بأكملها

جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الأحد، اتهاماته بوجود تزوير تخلل التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بحصول المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الأصوات المطلوبة في المجمع الانتخابي، مؤكداً أن أي خطأ في نظام فرز الأصوات يهدد الانتخابات بأكملها.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، "يجب أن ندقق في الأصوات، لدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا".

كما أضاف "يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر".

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

وتابع متهما الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية "من غير المنطقي أن يتفوق بايدن على أوباما في بعض الولايات".

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

كما وضع موقع "تويتر" علامات تحذيرية على تغريدات ترمب.

من جانبه غرد محامي الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، رودي جولياني، في تغريدة نشرها على منصة التغريدات الشهيرة، مؤيدا ما قاله ترمب حول تزوير الأصوات في بنسلفانيا.

وكتب"ليلة الانتخابات في بنسلفانيا تم إلغاء 800 ألف صوت من خلال مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع التي تم فرزها دون أي مراقب جمهوري".

وتساءل "لماذا تم استبعاد الجمهوريين؟"، مؤكدا أنه سيتوجه للمحكمة.

Up early working on PA.



@realDonaldTrump election night 800,000 lead was wiped out by hundreds of thousands of mail in ballots counted without any Republican observer.



Why were Republicans excluded?



Tweet me your guess, while I go prove it in court. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 8, 2020

يشار إلى أن هناك الكثير من أفراد دائرة ترمب المقربة يحرضونه على مواصلة القتال وعدم الانصياع بسهولة لنتائج الانتخابات، بما في ذلك محاميه الشخصي، رودي جولياني.

وكان عمدة نيويورك السابق يعد بتزويد الرئيس بدليل على تزوير الناخبين، لكنه لم يقدم سوى القليل، بما في ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت.

كما حثّ ابنا ترمب البالغان، دونالد جونيور وإريك، والدهما على مواصلة القتال والتحدي.

يذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية على الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية بارزة السبت.

وقال جو بايدن في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "حان وقت الشفاء في أميركا (...) أتعهّد بأن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد". وإذ أقرّ بأنّ أنصار ترمب أصيبوا بخيبة أمل جرّاء فوزه، قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيّون".

كما ذكر أن أكثر من 74 مليون أميركي صوتوا له، لافتاً إلى أن إدارته ستصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، وهي كامالا هاريس.