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أميركا.. بايدن يشكل فرقاً لمراجعة أداء الوكالات الحكومية

جو بايدن

أميركا.. بايدن يشكل فرقاً لمراجعة أداء الوكالات الحكومية

الفرق تتكون من الطاقم الانتقالي الذي يمكنه التعامل مع الوكالات الرئيسية في الإدارة الحالية لتسهيل عملية نقل السلطة

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واشنطن - أسوشيتد برس

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يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، تشكيل "فرق لمراجعة أداء الوكالات الحكومية" الأسبوع المقبل، تتكون من الطاقم الانتقالي الذي يمكنه التعامل مع الوكالات الرئيسية في الإدارة الحالية لتسهيل عملية نقل السلطة.

وستقوم الفرق بجمع ومراجعة معلومات، مثل القرارات المتعلقة بالميزانية والتوظيف، ومشروعات القوانين العالقة وغيرها من الأعمال التي لم ينجزها الطاقم الحالي في الإدارات الفيدرالية.

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كما أن الهدف منها هو إرساء الكثير من الأسس، بحيث يكون لدى الآلاف من الموظفين والمعينين الجدد الذين سيتولون مهامهم في يناير خارطة طريق وإرشادات حول كيفية مواصلة عمل الحكومة الفيدرالية دون توقف، وكيفية تحويل نهج الإدارات بما يتوافق وأولويات بايدن.

يذكر أنه في مايو الماضي، شكلت حملة بايدن فريقاً انتقالياً، كان يعمل جنباً إلى جنب مع موظفين عينتهم إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على تخطيط عملية الانتقال لعدة أشهر، غير أن عملية مراجعة عمل الوكالات الفيدرالية تبدأ بشكل جدي بعد انتخاب رئيس جديد.

خطة استجابة لكورونا

يشار إلى أنه أمام بايدن ما يزيد قليلاً عن 10 أسابيع للاستعداد قبل تنصيبه.

وينوي الرئيس المنتخب، الاثنين، الإعلان عن فريق من العلماء والخبراء سيعمل على صياغة خطة استجابة لفيروس كورونا يمكن تفعيلها لدى توليه منصبه.

إلى ذلك أطلق فريق بايدن الانتقالي موقعاً إلكترونياً يركز على التحول "بيلد باك بيتر دوت كوم". كما يعمل على إطلاق حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تركز على عملية الانتقال تحت اسم "ترانزيشن 46".

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