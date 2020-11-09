ترمب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

أقال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الاثنين، وزير الدفاع مارك إسبر.

وبتغريدة عبر تويتر، شاكراً إياه على خدمته، أعلن ترمب إقالة الوزير.

كما أعلن بتغريدة أخرى، تعيين كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وزيراً للدفاع بالإنابة، خلفاً لإسبر.

وقال الرئيس في تغريدته: "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع، والذي يحظى باحترام واسع، قائماً بأعمال وزير الدفاع وبشكل فوري".

يشار إلى أن مسؤولين في البنتاغون كانوا أكدوا قبل أيام، أن وزير الدفاع مارك إسبر قد أعد رسالة استقالته من منصبه، موضحين أن الوزير أقدم على ذلك باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.

وكانت مصادر في إدارة ترمب قد أفادت في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن الرئيس المنتهية ولايته، غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.

أياً كانت النتيجة!

وسبق أن كشفت وكالة "بلومبرغ"، عن أن ترمب كان يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن إسبر أبلغ المقربين منه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسي.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

بدورها، نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية، في يونيو/حزيران الماضي، أن ترمب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

إلى أن أعلن ترمب اليوم الاثنين، بتغريدتين عبر منصته المفضلة تويتر، إقالة الوزير وتعيين خلفه.