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هاريس: مستعدون للسيطرة على كورونا وإعادة بناء اقتصادنا

كامالا هاريس

هاريس: مستعدون للسيطرة على كورونا وإعادة بناء اقتصادنا

نائبة الرئيس الأميركي المنتخب على تويتر: "مستعدون للتحرك للتعامل مع العنصرية الممنهجة"

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دبي - العربية.نت

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أطلقت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، كامالا هاريس، تصريحات على تويتر الاثنين، تطرقت فيها إلى الفيروس المستجد والاقتصاد والعنصرية.

وكتبت هاريس في تغريدتها: "مستعدون للسيطرة على فيروس كورونا. مستعدون لإعادة بناء اقتصادنا ومواجهة تحديات المناخ".

كما أضافت: "مستعدون للتحرك للتعامل مع العنصرية الممنهجة".

بايدن يتحرك

إلى ذلك يعقد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، اجتماعاً لفريق عمل يختص بالتصدي لكورونا، وذلك لتدارس المشكلة الأولى التي تواجهه عندما يتولى منصبه في يناير.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن بمجلس استشاري على رأسه كبير الأطباء السابق فيفيك ميرفي، ورئيس إدارة الأغذية والعقاقير ديفيد كيسلر، لبحث أفضل السبل لاحتواء الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 237 ألف أميركي حتى الآن.

وبعد ذلك يلقي الرئيس الديمقراطي كلمة في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، يوضح فيها خططه للتصدي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وتنشيط الاقتصاد.

يذكر أن بايدن كان ركز في قسم كبير من حملة الدعاية الانتخابية على مواجهة الجائحة.

والأحد كشف متحدث باسمه أن مستشاري الرعاية الصحية للرئيس المنتخب أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأميركية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

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