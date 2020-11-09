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هاريس: نمتلك القوة لبناء مستقبل أفضل

Kamala Harris - US Elections (AFP)
كامالا هاريس(فرانس برس)

هاريس: نمتلك القوة لبناء مستقبل أفضل

هاريس: الشعب يملك القدرة على بناء مستقبل أكبر

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دبي - العربية.نت

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جددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، تأكيدها أن الشعب الأميركي يمتلك القوة لبناء مستقبل أفضل.

وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر: "أتعهد لكل الأميركيين، لأي فريق صوتوا، أن أفكر دوما بمصالحهم وخير عائلاتهم".

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وكانت هاريس افتتحت أول خطاب لها بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، ليل السبت- الأحد بمقولة لعضو الكونغرس الراحل جون لويس، مفادها أن "الديمقراطية ليست حالة بل فعل".

"الطريق ليست سهلة"

كما قالت في كلمة تقديم لخطاب بايدن، إن "قوة الديمقراطية الأميركية تكمن في قوة الشعب ومكافحته من أجلها والتضحية في سبيلها، "لأن الشعب يملك القدرة على بناء مستقبل أفضل"، بحسب تعبيرها.

إلى ذلك، اعتبرت أن البلاد افتتحت صفحة جديدة بعد تلك الانتخابات، لافتة في الوقت عينه إلى أن "الطريق لن تكون سهلة، لكن أميركا مستعدة".

يشار إلى أن بايدن كان فاز، مساء السبت، بأصوات المجمع الانتخابي العشرين لولاية بنسلفانيا ليرتفع بذلك عدد الأصوات التي جمعها لأكثر من 270 اللازمة للفوز، منهيا أربعة أيام من الإثارة الشديدة، لينطلق أنصاره في احتفالات صاخبة بالمدن الكبرى.

كامالا هاريس أثناء الاحتفال بإعلان فوز جو بايدن - فرانس برس
كامالا هاريس أثناء الاحتفال بإعلان فوز جو بايدن - فرانس برس

وقال الرئيس المنتخب، فجر أمس، أمام أنصاره في خطاب النصر بمسقط رأسه ويلمنغتون في ولاية ديلاوير "لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ومقنعا".

كما تعهد بأنه سيسعى بصفته رئيسا للولايات المتحدة إلى توحيد البلاد و"حشد القوى" لمواجهة وباء كوفيد-19، وإعادة الازدهار الاقتصادي وتأمين الرعاية الصحية للأسر الأميركية واجتثاث العنصرية الممنهجة من جذورها.

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