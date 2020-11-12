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بايدن يعزي عائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام

جو بايدن
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

بايدن يعزي عائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام

قوات حفظ السلام تشكلت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وتتولى مهام مراقبة تنفيذ البنود

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قدّم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الخميس، تعازيه لعائلات ضحايا تحطم مروحية حفظ السلام المصرية قبالة شرم الشيخ.

تحطم مروحية قرب شرم الشيخ.. ومقتل 7 من قوات حفط السلام مصر تحطم مروحية قرب شرم الشيخ.. ومقتل 7 من قوات حفط السلام

وكتب الرئيس تغريدة عبر تويتر قال فيها: "أتقدم بأحر التعازي لذوي ضحايا قوات حفظ السلام بمن فيهم 6 من أفراد الخدمة الأميركية الذين لقوا حتفهم، وأتمنى الشفاء العاجل للأميركيين المصابيين. أشارك الجميع الحزن".

وكانت مصادر "العربية/الحدث"، قد أفادت بمقتل 7 جنود من القوة الدولية المكلفة بمراقبة السلام بين مصر وإسرائيل، إثر تحطم مروحيتهم بالقرب من مدينة شرم الشيخ المصرية. وتبين أن الجنود القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي.

وأشارت تقارير أولية إلى أن أسباب فنية أدلت إلى تحطم المروحية الأممية، كاشفة عن تشكيل فريق تحقيق متعدد الجنسيات لبحث ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه.

يذكر أن قوات حفظ السلام شكلت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، وتتولى مهام مراقبة تنفيذ بنود المعاهدة والتزام البلدين بالأحكام الواردة فيها.

و تشارك فيها قوات من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وكولومبيا وجمهورية التشيك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وأوروجواي.

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