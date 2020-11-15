أعلن فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأحد أن إعادة فرز أصوات في ولاية جورجيا التي طعن على نتائجها فريق حملة الرئيس دونالد ترمب لم تكشف عن أي مخالفات.

يأتي ذلك فيما قال حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك ديواين، اليوم الأحد، إنه في حين أن الرئيس دونالد ترمب يتمتع بحقه القانوني في الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، يجب على إدارته أن تبدأ عملية الانتقال الرسمية مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن "من أجل البلاد".

وعندما سئل على قناة "سي إن إن" عما إذا كان يتفق من مخاوف رئيس أركان ترمب السابق جون كيلي من أن تأخير الانتقال يمثل "أزمة أمنية قومية متزايدة وأزمة صحية"، قال ديواين: "العملية الانتقالية يجب أن تتم".

وأضاف ديواين: "علينا أن نثق في نظامنا القضائي، وأن نثق في نظامنا الانتخابي". وتابع: "أنا كنت مؤيداً للرئيس وما زلت داعماً له. الرئيس له كل الحق في الذهاب إلى المحكمة وفي تقديم أي نوع من الأدلة التي يمتلكها. ولا ينبغي لأحد أن يعترض عليه أو أن يقول إن هناك أي شيء غير طبيعي في ذلك".

ورفع الفريق القانوني لحملة ترمب عدة دعاوى قضائية في عدة أنحاء من الولايات المتحدة للطعن في النتائج، حيث يعتبر الرئيس أن فوز بايدن يرجع إلى "التزوير على نطاق واسع" في الانتخابات، في معركة قانونية شاقة بشكل متزايد.

وبينما اعتبر ديواين أن على أن الدعاوى القضائية أن تستمر في شق طريقها عبر النظام القضائي، إلا أنه من بين عدد صغير من المشرعين الجمهوريين الذين أقروا بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال ديواين: "بناءً على ما نعرفه الآن، من الواضح أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب.. الانتقال يجب أن يتم من أجل البلاد. من المهم أن يبدأ الانتقال السلمي".

وتابع: "يمكن للرئيس أن يسير في مساره الآخر، مساره القانوني. يجب أن نحترم ذلك. لكننا نحتاج أيضاً إلى بدء عملية الانتقال".