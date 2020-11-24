  • مباشر
اللغة

ضربة جديدة لترمب.. تأكيد فوز بايدن في بنسيلفانيا

جو بايدن
بايدن
جو بايدن

ضربة جديدة لترمب.. تأكيد فوز بايدن في بنسيلفانيا

الحاكم الديمقراطي لبنسيلفانيا وقع وثيقة فوز بايدن

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - فرانس برس 

نشر في: آخر تحديث:

تأكد، الثلاثاء، رسمياً فوز جو بايدن في ولاية بنسيلفانيا الرئيسية في ضربة جديدة للرئيس دونالد ترمب، بعدما ثبت، الأحد، فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغان.

وكتب الحاكم الديمقراطي لبنسيلفانيا، توم وولف، على "تويتر"، أن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحاً أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، والتي تضم 20 من الناخبين الكبار.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية بأنها ستبدأ فورا التنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب بايدن لتوفير كامل خدمات ودعم ما بعد الانتخابات.

ورحّب فريق الرئيس الأميركي المنتخب، بايدن، بقرار الرئيس ترمب السماح لإدارته بالحصول على التمويل الفيدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة إلى الإدارة الديمقراطية المقبلة، معتبراً الخطوة ضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".

كمين لـ سوريا التدخل التركي كمين لـ"قسد" بالرقة يوقع 30 من فصائل تركيا بين قتيل وجريح

وأكد بيان صدر عن المدير التنفيذي الانتقالي لحملة بايدن يوهانس أبراهام، فوز بايدن وكامالا هاريس في الانتخابات، ما يوفّر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأضاف البيان أن القرار يعدّ خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات التي تواجه الولايات المتّحدة، بما في ذلك السيطرة على فيروس كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، موضحاً أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسمياً مع الوكالات الفيدرالية، ستليه اجتماعات بين الطرفين لمناقشة الاستجابة للوباء، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأميركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة وزنها 300 كلغ.. السيسي يتدخل لعلاج مصرية تعاني من سمنة مفرطة
عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم عندما استخدموا الكيماوي أول مرة.. قتل البريطانيون أنفسهم

الأكثر قراءة

بيل غيتس يحبط العالم.. بيل غيتس يحبط العالم.. "جائحة أخرى قريبا جداً"
قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. قطر تحدد أم الرضيعة بفضيحة المطار.. "ليست أسترالية"
المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة المالكي: ثبت تورط الحوثيين باعتداء جدة
بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول بعد تصريحات عن تزوير واسع.. ترمب يوقِف العمل مع باول
مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه مرض يعاني منه 1% من سكان العالم.. هذه أعراضه وطرق علاجه
كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله كل هذا الجسم المفتول العضلات قتله "شيء" اسمه كورونا

قبل أن تذهب

أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا
أحدها باستخدام فيروس ميت.. طرق التوصل للقاح كورونا

اكتشف المزيد