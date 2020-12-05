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بايدن: أميركا تمر بزيادة مأساوية في إصابات كورونا

US President-elect Joe Biden departs a news conference after introducing his nominees and appointees to economic policy posts, Dec. 1, 2020. (AP)
بايدن
فيروس كورونا

بايدن: أميركا تمر بزيادة مأساوية في إصابات كورونا

بايدن حذر من مستقبل غامض بدون السيطرة على الفيروس

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دبي - قناة العربية

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، السبت، أن أميركا تمر بزيادة مأساوية في إصابات فيروس كورونا.

وقال بايدن، مساء الجمعة في كلمة له حول خطة الإنعاش من تداعيات كورونا، إن الولايات المتحدة تشهد زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل بسبب الجائحة.

ورأى بايدن أن "أميركا تحتاج لأن تتوحد لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مشدداً على ضرورة "التحكم بفيروس كورونا بسرعة، وإلا فإن المستقبل سيكون قاتماً".

واعتبر أن على الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب والكونغرس "إجازة خطة الإنعاش الاقتصادي سريعاً"، مضيفاً أن إدارته ستضع "خطة مختلفة" عن الإدارة الحالية لمكافحة كورونا وتداعياته في الولايات المتحدة.

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كما أعرب بايدن، الجمعة، عن حماسه للجهود التي يقوم بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ للوصول إلى خطة لمساعدة الأميركيين على تجاوز تبعات فيروس كورونا.

وأضاف: "لن نفوز في المعركة ضد كورونا بحلول يناير. لإيجاد نهاية حقيقية لهذه الأزمة، على الكونغرس أن يمول إجراء المزيد من الفحوص، وأيضاً أن يوفر توزيعاً عادلاً ومجانياً للقاحات. نحتاج المزيد من الدعم لجسر الهوة بين الطبقات في 2021 حتى تنتهي هذه الجائحة، وهذه الأزمة الاقتصادية".

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