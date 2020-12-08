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الصين تستدعي دبلوماسيا أميركيا بشأن العقوبات وتتعهد بالرد

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أميركا و الصين

الصين تستدعي دبلوماسيا أميركيا بشأن العقوبات وتتعهد بالرد

الصين ترد على العقوبات الأميركية المفروضة عليها الاثنين

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بكين - رويترز

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استدعت الصين القائم بأعمال المبعوث الأميركي في بكين للاحتجاج على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولا صينيا بسبب هونغ كونغ وتعهدت باتخاذ إجراءات للرد على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية تشينغ تسيانغ استدعى القائم بأعمال
المبعوث في السفارة الأميركية للتعبير عن "الاحتجاج الشديد والإدانة القوية".

وأكد أيضا أن الصين ستتخذ إجراءات للرد على ذلك.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عقوبات مالية وحظرا للسفر على 14 مسؤولا صينيا بسبب مزاعم عن دورهم في استبعاد بكين لنواب معارضين منتخبين من الهيئة التشريعية في هونغ كونغ الشهر الماضي.

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