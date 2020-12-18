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لأول مرة.. بايدن يرشح وزيرة للداخلية من السكان الأصليين

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بادين
أميركا وبايدن

لأول مرة.. بايدن يرشح وزيرة للداخلية من السكان الأصليين

توعد الرئيس المنتخب بمعاقبة من نفذوا هجمات إلكترونية على الحكومة الأميركية

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دبي - قناة العربية

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رشح الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، داب هالاند، لمنصب وزيرة الداخلية، وهي أول أميركية من السكان الأصليين ترشح لهذا المنصب.

هالاند نائب من ولاية نيو مكسيكو،وكانت الخيار الأول لبايدن لهذا المنصب رغم المخاوف من خسارة نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأميركي.

وإلى ذلك، توعد الرئيس المنتخب بمعاقبة من نفذوا هجمات إلكترونية على الحكومة الأميركية.

بايدن تحدث عن خرق بعيد المدى للأمن السيراني تم الكشف عنه، متعهدا باتخاذ إجراءات سريعة للرد بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

وقال بايدن إن فريقه سيجعل مسألة الاختراق السيبراني، أولوية قصوى وسيفرض "عقوبات كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى، دعا بايدن، الكونغرس لإجازة حزمة القرارات المتصلة بالتحفيز الاقتصادي فورا.

وغرد على "تويتر" قائلا إن "الملايين من الناس عاطلون عن العمل.. الشركات الصغيرة تغلق".

واضاف: "يكافح الأميركيون لدفع فواتيرهم والبقاء في منازلهم وتوفير الطعام لعائلاتهم.. يحتاج الكونغرس إلى إقرار حزمة الإغاثة على الفور".

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