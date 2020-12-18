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بومبيو: شراء تركيا لصواريخ روسيا يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية

مقابلة بومبيو
بومبيو

بومبيو: شراء تركيا لصواريخ روسيا يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن "شراء تركيا لمنظومة S400 الروسية يهدد التكنولوجيا العسكرية الأميركية".

وقالت الخارجية الأميركية إن "بومبيو بحث هذا الأسبوع مع نظيره التركي العقوبات بسبب الصواريخ الروسية".

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة الدفاع الجوي إس-400 الروسية، وستتخذ خطوات للرد بعد تقييم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها بسبب شرائها المنظومة روسية الصنع.

وخلال مقابلة مع قناة (كانال 24)، أكد أوغلو انن قرار العقوبات خاطئ من الناحيتين القانونية والسياسية، مضيفا أنه اعتداء على الحقوق السيادية لتركيا.

وفي هذا الإطار، نقل تلفزيون تي.آر.تي عن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية قوله، إن "العقوبات الأميركية لن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات".

وتابع: "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تَطل العقوبات الأميركية أيا منها. كما أن العقوبات الأميركية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش وقواتنا الأمنية".

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وكانت الولايات المتحدة فرضت، الاثنين، عقوبات على تركيا حليفة الناتو، لشرائها نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.

وتشمل العقوبات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع حظرًا على وكالة المشتريات الدفاعية التركية ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB). كما تفرض العقوبات قيودًا على التأشيرات وتجميدًا للأصول على أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعات الدفاعية، بمن فيهم رئيسها إسماعيل دمير.

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