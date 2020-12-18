أوصت لجنة خبراء استشاريين أميركيين إثر عملية تصويت، جرت الخميس، بمنح ترخيص طارئ للّقاح شركة موديرنا المضادّ لكوفيد-19، في خطوة تمهّد الطريق أمام بدء عملية توزيع ستّة ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.

وعلى الرّغم من أنّ هذا القرار غير ملزم، إلّا أنّه يفتح الباب أمام إدارة الغذاء والدواء لإصدار ترخيص طارئ باستخدام هذا الطُعم، وهو أمر يتوقّع حصولة سريعاً جداً ليصبح بذلك موديرنا ثاني لقاح تتمّ الموافقة عليه في بلد غربي.

وفي وقت سابق الخميس، قال كبير الخبراء الأميركيين للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصا اليوم للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المتسبب في وباء كوفيد- 19.

واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية، في بيان يوم الجمعة الماضي.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية. كما اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بيونتيك.

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول فبراير، وجميع السكان بحلول يونيو.

وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الأمامية.

وأجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، يوم السبت الماضي، لقاح فايزر للاستخدام الطارئ ضد كوفيد 19.

حصيلة قياسية

وسجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، وفاة أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء سجّلت الولايات المتحدة 3.784 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة الـ3000 حالة وفاة.