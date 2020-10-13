العربية تستطلع آراء من الشارع الأميركي تجاه المناظرات آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 02:02 - GMT 23:02 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 02:01 - GMT 23:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك العربية تستطلع آراء من الشارع الأميركي تجاه المناظرات PDF اطبع إقرأ أيضاً من هو الرئيس الخامس عشر لأميركا جيمس بيوكانان الابن؟ 23:01 GMT إقرأ أيضاً هل يرجح العرب بأميركا كفة أحد المرشحين للرئاسة؟ 23:05 GMT