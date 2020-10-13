عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا أميركا

العربية تستطلع آراء من الشارع الأميركي تجاه المناظرات

رابط مختصر
إقرأ أيضاً من هو الرئيس الخامس عشر لأميركا جيمس بيوكانان الابن؟ من هو الرئيس الخامس عشر لأميركا جيمس بيوكانان الابن؟ 23:01 GMT
إقرأ أيضاً هل يرجح العرب بأميركا كفة أحد المرشحين للرئاسة؟ هل يرجح العرب بأميركا كفة أحد المرشحين للرئاسة؟ 23:05 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر