سباق الرئاسة | ترمب يعود لحملته وبايدن سيقبل النتيجة آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:45 - GMT 21:45 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:44 - GMT 21:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سباق الرئاسة | ترمب يعود لحملته وبايدن سيقبل النتيجة PDF اطبع إقرأ أيضاً تعرف على تاريخ المناظرات التلفزيونية الأميركية الذي بدأ قبل 60 عاماً 21:51 GMT إقرأ أيضاً سباق الرئاسة | سباق الرئاسة 2020 في أشواطه الإضافية الأ 21:45 GMT