سباق الرئاسة | سباق الرئاسة 2020 في أشواطه الإضافية الأ آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:45 - GMT 21:45 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 00:45 - GMT 21:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سباق الرئاسة | سباق الرئاسة 2020 في أشواطه الإضافية الأ PDF اطبع إقرأ أيضاً سباق الرئاسة | ترمب يعود لحملته وبايدن سيقبل النتيجة 21:45 GMT إقرأ أيضاً من هو الرئيس الخامس عشر لأميركا جيمس بيوكانان الابن؟ 23:01 GMT