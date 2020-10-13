من هو الرئيس الخامس عشر لأميركا جيمس بيوكانان الابن؟ آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 02:01 - GMT 23:01

تارخ النشر: الاثنين 24 صفر 1442 هـ - 12 أكتوبر 2020 KSA 20:38 - GMT 17:38

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