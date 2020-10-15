حملة ترمب تفتح النار على بايدن وملف فساد نجله بأوكرانيا آخر تحديث: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 20:26 - GMT 17:26 تارخ النشر: الخميس 27 صفر 1442 هـ - 15 أكتوبر 2020 KSA 20:25 - GMT 17:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حملة ترمب تفتح النار على بايدن وملف فساد نجله بأوكرانيا PDF اطبع إقرأ أيضاً هل يرجح العرب بأميركا كفة أحد المرشحين للرئاسة؟ 23:05 GMT إقرأ أيضاً من هو روثر فورد هايز الرئيس التاسع عشر للولايات المتحدة الأميركية؟ 17:27 GMT