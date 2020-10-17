لماذا يخشى الجمهوريون خسارة أغلبية مجلس الشيوخ الأميركي آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 00:53 - GMT 21:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لماذا يخشى الجمهوريون خسارة أغلبية مجلس الشيوخ الأميركي PDF اطبع إقرأ أيضاً هذه الفئة قد تتخلى عن ترمب.. عددهم 48 مليونا 21:53 GMT إقرأ أيضاً مؤشرات: الديمقراطيون يصوتون مبكرا بنسب تفوق الجمهوريين 21:55 GMT