مؤشرات: الديمقراطيون يصوتون مبكرا بنسب تفوق الجمهوريين آخر تحديث: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 00:55 - GMT 21:55 تارخ النشر: السبت 29 صفر 1442 هـ - 17 أكتوبر 2020 KSA 00:54 - GMT 21:54 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مؤشرات: الديمقراطيون يصوتون مبكرا بنسب تفوق الجمهوريين PDF اطبع إقرأ أيضاً لماذا يخشى الجمهوريون خسارة أغلبية مجلس الشيوخ الأميركي 21:54 GMT إقرأ أيضاً مستقبل الطاقة | وكالة الطاقة تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى 2040 22:43 GMT