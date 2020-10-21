سباق الرئاسة | ترمب يدفع باتجاه تفجير مفاجأة كبرى في أكتوب آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50

تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:49 - GMT 21:49

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