سباق الرئاسة | ترمب يدفع باتجاه تفجير مفاجأة كبرى في أكتوب آخر تحديث: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:50 - GMT 21:50 تارخ النشر: الأربعاء 4 ربيع الأول 1442 هـ - 21 أكتوبر 2020 KSA 00:49 - GMT 21:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سباق الرئاسة | ترمب يدفع باتجاه تفجير مفاجأة كبرى في أكتوب PDF اطبع إقرأ أيضاً 3 نوفمبر .. معركة بين الجمهوريين والديمقراطيين على الرئاسة وكل النواب وثلث الشيوخ 22:24 GMT إقرأ أيضاً هكذا تتعرض الانتخابات الأميركية لتدخل دول أخرى 21:53 GMT