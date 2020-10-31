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واشنطن: قراصنة إيران توصلوا لبيانات ناخبين أميركيين

دونالد ترمب و جو بايدن انتخابات خاص العربية نت 4
ترمب وبايدن

واشنطن: قراصنة إيران توصلوا لبيانات ناخبين أميركيين

مسؤولون أميركيون: المتسللون الإيرانيون الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأميركيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين

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قال مسؤولون أميركيون في وقت متأخر الجمعة إن المتسللين الإيرانيين الذين أرسلوا رسائل تهديد لآلاف الأميركيين في وقت سابق هذا الشهر نجحوا في الدخول على بيانات عدد من الناخبين.

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وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك "نجاح الجاني في الحصول على بيانات تسجيل ناخبين في ولاية واحدة على الأقل".

ولم يذكر البيان اسم الولاية. ولم يرد المكتب ولا الوزارة بعد على طلب للتعقيب.

وفي 22 الجاري أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف أنّ روسيا وإيران حصلتا على معلومات تتعلّق بسجلّات الناخبين في الولايات المتّحدة وباشرتا إجراءات تهدف للتأثير على الرأي العام الأميركي في انتخابات الثالث من نوفمبر.

رسائل مخادعة

وقال راتكليف إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل "مخادعة" تهدف إلى "تخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترمب".

وأوضح مدير الاستخبارات الوطنية أنّ روسيا وإيران "اتّخذتا إجراءات محدّدة للتأثير على الرأي العام في ما يتعلّق بانتخاباتنا"، مؤكّداً أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أنّ "معلومات متعلّقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، روسيا".

بث الفوضى والارتباك

وأضاف أنّ "هذه البيانات يمكن أن تستخدمها جهات أجنبية لمحاولة تزويد ناخبين مسجّلين بمعلومات كاذبة أملاً منها ببثّ الفوضى والارتباك وتقويض الثقة بالديموقراطية الأميركية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال ناخبون ديموقراطيون إنّهم تلقّوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني موجّهة إليهم شخصياً ومرسلة باسم جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرّفة تأمرهم بالتصويت لصالح الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات المقرّرة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

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