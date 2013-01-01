صندوق النقد يرحب بجهود مصر للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 23:04 - GMT 20:04 المصدر: واشنطن - رويترز

رحّب صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها مصر لوقف نزيف احتياطياتها من النقد الأجنبي، مجدداً التزامه بدعم مصر.



وقالت متحدثة باسم الصندوق: "نرحّب بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لضمان بقاء الاحتياطيات الأجنبية عند مستوى يدعم تجارته الدولية والمدفوعات".







وأضافت المتحدثة: "فريق الصندوق على اتصال وثيق بالسلطات المصرية، ومازلنا ملتزمين بقوة بدعم مصر".



ويأتي موقف صندوق النقد في وقت قلل فيه الرئيس محمد مرسي من أهمية تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، معرباً عن أمله في استقرار وضع الجنيه خلال أيام.



وتأتي تصريحات مرسي بعد أن بدأ البنك المركزي العمل بنظام عَطاءات للعملة الصعبة لتفادي انهيار مالي وضمان الاحتياطيات اللازمة لتمويل واردات الغذاء والوقود.