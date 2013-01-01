قوى ثورية تعتزم الاعتصام أمام الدستورية لحماية جلساتها آخر تحديث: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04

تارخ النشر: الثلاثاء 18 صفر 1434 هـ - 01 يناير 2013 KSA 01:04 - GMT 22:04 المصدر: العربية

أعلنت القوى المدنية والثورية وجبهة الإنقاذ الوطني استعدادها لتكثيف مساعيها الرامية لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي ستنظر في أمرها المحكمة الدستورية في الخامس عشر من يناير/ كانون ثاني الحالي.



وتعتزم القوى الثورية الاعتصام أمام المحكمة الدستورية، من أجل حماية جلساتها تخوفا من محاصرتها مرة أخرى من قبل الإسلاميين ومنع أعضائها من الدخول، كما حدث في الأول من ديسمبر/كانون أول الماضي.



وكانت القوى الإسلامية اعتصمت أمام المحكمة الدستورية، بعد مليونية "الشرعية والشريعة"، أول الشهر الماضي، ومنعت إقامة جلسات المحكمة الخاصة بنظر حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وفضوا اعتصامهم، الأسبوع الماضي، بعد إقرار الدستور الجديد وإعادة تشكيل هيئة المحكمة.