مجلس أعرج يسمى الشورى

حين تعطى شرعية وهمية بطريقة ملتوية لمجلس غير شرعى يصبح من الطبيعى أن ناتج هذا المجلس ليس له قيمة مهما أضفت عليه من الشرعية. هل من الممكن والمعقول أن يتم انتخاب عضو فى مجلس الشعب ثم يصدر دستور جديد تنص إحدى مواده على أن هذا العضو الذى انتخبه الناس فى هذا المنصب يصبح فجأة رئيساً للجمهورية بدون انتخاب، هل هذا يعقل؟ وهل يمكن تعيين زوجة العضو نائباً للرئيس؟

هذا بالضبط ما حدث فى مجلس الشورى، حين جرت انتخابات هذا المجلس كان الجميع يعرف أنه مجلس صورى، أنشأه السادات للمنظرة ولتقليد مجلس اللوردات البريطانى ولم يكن لمجلس الشورى أى سلطات حقيقية، وفى عصر مبارك حين تم خلع صفوت الشريف من وزارة الإعلام وتم إرضاؤه بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى سعى بسرعة، واستطاع فعلاً أن يستخلص بعض الصلاحيات المحدودة من مبارك.



ولكن الشعب المصرى كله يعلم أن مجلس الشورى هو مجلس وهمى للمنظرة وكانت الأغلبية العظمى من الشعب ترى أنه لا لزوم له وأنه مصاريف على الفاضى فى دولة أحوالها المالية تعبانة للغاية، وكنا وكان الجميع يتوقع حسبما دار فى الجلسات الأولى للجمعية التأسيسية أن يتم إلغاء هذا المجلس الوهمى على أن تدخل ميزانيته فى خطة التقشف التى يتطلبها الوطن فى هذه اللحظة الحرجة ولكن طبعاً الإخوان ليس فى بالهم موضوع الاقتصاد ويقول رئيس وزرائهم بأن المعارضة تزيد مخاوف الناس بينما أى طفل فى الشارع يعرف جيداً الكوارث الاقتصادية المقبلة، وتقرر فى النهاية أن يبقى المجلس وتضاف إليه مهام جديدة تزيد الأمور فى مصر تعقيداً، ثم كانت الطامة الكبرى بأن يسند له الدور التشريعى لمدة حوالى ستة شهور حتى انتخابات مجلس الشعب.



بالله عليك يا حضرة السياسى المستنير، كيف توضع مادة فى الدستور تعطيه هذه الصلاحية؟ هناك ثلاثة أمور تعنى أن هذا المجلس الوهمى لا يمكن أن يصدر تشريعاً:



أولاً: انتخبه ٧% من الذين لهم حق التصويت يعنى حوالى ٤% من الشعب المصرى ويذكر الجميع اللجان الخاوية من الناخبين لأن الشعب الواعى رفض هذا المجلس وكان على الجمعية التأسيسية إلغاؤه نهائياً احتراماً لرغبة الشعب الذى لم يذهب للإدلاء بصوته فى انتخاباته، ولكن الإخوان أصبحوا فى واد والشعب فى واد آخر.



ثانياً: انتخبته القلة البسيطة مجاملة لبعض المرشحين وكان واضحاً أنها تعرف أنه مجلس بدون صلاحيات وفجأة أصبح المجلس هو المشرع لمستقبل مصر. هذا تدليس واضح على الشعب وعلى الناخبين الذين انتخبوه لغرض واضح وهو أنه ديكور لبعض الوظائف الوهمية، وكانت المفاجأة أنه أصبح البرلمان الذى يضع القوانين فى هذه الفترة الحرجة من مستقبل مصر.



ثالثاً: قام د. مرسى بتعيين ٩٠ عضواً فى المجلس وقامت مؤسسة الرئاسة بالتدليل على مختلف الاتجاهات لدخول هذا المجلس بالتعيين ووعدت فى أول الأمر بألا يعين فى المجلس أحد من الإخوان أو السلفيين، وكالعادة تم لحس هذا الوعد ببساطة شديدة وتم ملء الأماكن. الآن عندنا مجلس وهمى لم ينتخبه الشعب وأضيف إليه ثلث الأعضاء بالتعيين وسوف يقوم بالتشريع.



الأمر أصبح واضحاً أن الدستور المعيب قرر أن لمجلس الشورى حق التشريع طبقاً لمادة سوف تدخل التاريخ كأسوأ مادة فى دساتير العالم مثلها مثل المادة التى تم تغييرها فى عصر مبارك لتوسيع الطريق أمام جمال مبارك، وقد اختفت مادة مبارك لتدخل مكانها مادة الإخوان الجديدة.



وعندما خاطب الدكتور مرسى الشعب من هذا المجلس ألم يكن من الواجب وإحقاقاً للحق والديمقراطية أن يتكلم مع أعضاء المجلس عن حقيقة وضع المجلس وينصحه بالعزوف عن التشريع حتى يعدلها ربنا وينتخب مجلس الشعب؟



دعنا نتحدث بأمانة وصدق.. هل يعقل بعد الثورة أن يوافق الشعب على قوانين صادرة من هذا المجلس الوهمى الفاقد لكل شرعية مثله بالضبط مثل مجلس ٢٠١٠ الذى انتخب بناء على مادة جمال مبارك؟ بالتأكيد سوف تحدث أزمات ضخمة وسوف يضطر الشعب للنزول إلى الشارع للدفاع عن نفسه. إذا كان الإخوان يريدون الاستقرار وإصلاح الاقتصاد فعليهم منع هذا المجلس من تمرير أى قوانين باستثناء قانون الانتخابات وذلك فقط بعد التشاور والاتفاق بين كل القوى السياسية وعليه بعد ذلك أن يأخذ إجازة أو يتكلم فى الفلسفة والفن ويناقش مشاكل كرة القدم وأيضاُ الكرة الشراب.



مع تحياتى لمجلس وهمى سوف يذكر التاريخ بكل فخر أنه إحدى مصائب حكم الإخوان.



قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.



نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم"