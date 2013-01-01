مجلس الشورى والإخوان يتراجعان عن مناقشة قانون التظاهر

تراجع مجلس الشورى المصري، وجماعة "الإخوان المسلمين"، عن مناقشة قانون تنظيم حق التظاهر، وذلك بسبب موجة الغضب التي تجتاح الشارع المصري ضد جماعة الإخوان، كما أوردت "بوابة الوطن" الإلكترونية، وهو ما قد يؤثر في فرصهم في انتخابات مجلس النواب المقبلة.وتأتي الخطوة بعد التصريحات والمواقف الحقوقية والعمالية الرافضة للقانون والمحذرة من ثورة جديدة حال إقرار مثل تلك التشريعات التي تقيد الحريات والتي لم يجرؤ النظام السابق على إقرارها، ورغم ذلك اقتلعته ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وكانت صحيفة حزب "الحرية والعدالة" وبعض الصحف المصرية الأخرى، قد نشرت نص مشروع القانون مؤخراً، على الرغم من نفي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية العدالة"، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر.



يذكر أن مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان. والمشروع الذي جاء في 26 مادة، ينص على ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة في منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء فقط، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضاً استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.



ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التي تدعو للفتنة"، كذلك يحظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.



من جانبه، كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه يشرف على إعداد قانون لـ"التظاهر" يختلف تماماً عن المشروع المقدم لـمجلس الشورى الذى تداولته وسائل الإعلام.



وقال مكي إنه يعدّ مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، بمشاركة عدد من المختصين، ومن شاركوا في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ويتناسب مع حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، دون تقييد أو قهر.



وقال: "إن ملامح مشروع القانون الذي تناوله وسائل الإعلام، واستنكرته القوى السياسية والمعارضة، لا تمت لوزارة العدل بصلة، ولم نناقشه أو نصدره"، مؤكداً عدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التظاهر.