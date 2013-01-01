مذيعة الكفن منعي من دخول ماسبيرو غير قانوني

وصفت الإعلامية هالة فهمي الشهيرة بـ"مذيعة الكفن" قرار منعها من دخول ماسبيرو الذي صدر مؤخراً بأنه قرار يخترق كل القوانين الدولية؛ لأنه من غير الطبيعي أن يتم الحُكم على شخص بعدم الدخول إلى محل عمله لممارسة مهامه.وعن كيفية استقبالها لهذا القرار قالت لـ"العربية.نت" إنها كانت في وقفة داخل ماسبيرو وأمامه للمطالبة بعدم أخونة الإعلام ففوجئت باثنين من الصحافيين يخبرونها بأنهم شاهدوا قرار منعها من دخول مبنى ماسبيرو، وحينما حاولت دخول المبنى ولأن علاقتها برجال الأمن جيدة شعروا بالخجل فاختفوا تماماً من أمامها إلا واحد منهم فقط ظل واقفاً حزيناً خجولاً، ولأنها تفهمت الموقف قالت له إنهم ليسوا لهم ذنب لأنهم يحمون منشأة حكومية ولا يملكون فعل شيء لها.

وأوضحت أن منعها من دخول المبنى يدل أن "مَنْ اتخذوا القرار مرضى، وأني أتسبب لهم في مشاكل خاصة أني دائماً ما أندد بقطع أرزاق الناس الغلابة، ورغم أن كل أفعله سلمي لكنهم يحاولون إبعادي بكل الطرق".



وأكملت هالة قائلة: "لا توجد قوة تمنعني من دخول المبنى لأن ذلك يعني انتهاك حرمة الشعب المصري؛ لأن الحكاية ليست حكاية هالة فهمي فقط".



وأشارت إلى أن الغريب هو أن القرار صادر من رئيس الوحدة المركزية للشؤون القانونية، وهو ليس له علاقة لكنهم استندوا إلى أن برنامجي (الضمير) متوقف وعليه لا يجب أن أدخل المبنى إلا لسببين هما: الاستدعاء للتحقيق أو الرعاية الطبية فقط".



وقالت: "دخلت إلى رئيس الأمن الذي خرج القرار من مكتبه ففاجأني بقوله إنه يعلم جيداً أن ما حدث غير قانوني وإنه نبّه على مَنْ أصدروا القرار بأنهم بذلك يفتحون النار على أنفسهم".



وعن خطواتها القادمة قالت إن المحامين يأخذون طريقهم القانوني؛ لأنها قضايا تخص الدولة ولا تخصها وحدها.



وأخيراً وعن رأيها في الحكم على وزير الإعلام السابق أنس الفقي بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام، والإضرار العمد به باتحاد الإذاعة والتلفزيون، قالت إن "الحكم باطل والقضاء مضلل وهناك حسابات أخرى لا نعلمها".