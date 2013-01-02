باسم يوسف متهم بـ إهانة مرسي والنيابة تحقق آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: القاهرة - العربية.نت، وكالات

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أمر النائب العام طلعت عبد الله بفتح تحقيق قضائي مع باسم يوسف، مقدم البرامج واسع الشعبية في مصر، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضده يتهمه فيه بإهانة الرئيس المصري محمد مرسي.



وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة تنظر في اتهامات بأن يوسف "أهان الرئيس بوضع صورته على وسادة"، وسخر من بعض خطاباته، حيث جاء في البلاغ أن "هجوم باسم يوسف الحاد على شخص الرئيس بوضع صورته على وسادة يعتبر تهكما على ذات الرئيس، وأن استخدام مادة إعلامية بهذا الأسلوب الساخر قد يؤدي إلى إفقاد الرئيس هيبته أمام شعبه وتشويه صورته أمام العامة، وقد تفقده مصداقيته وهيبته أمام الدول الأخرى".



والتحقيق مع مقدم برنامج "البرنامج" هو الأحدث في سلسلة من الشكاوى التي تقدم بها محامون إسلاميون ضد شخصيات إعلامية بتهمة إهانتها لرئيس البلاد.



وخصص باسم يوسف خلال برنامجه الأسبوعي الساخر حلقات خاصة للإسلاميين والرئيس مرسي بعد أن أصدر الأخير قرارات بتوسيع صلاحياته التي أثارت أزمة سياسية كبيرة في البلاد.