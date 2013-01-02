جورج صبرا الإبراهيمي يضيع وقت الشعب السوري آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 02:04 - GMT 23:04 المصدر: قناة العربية

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انتقد نائب رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا، مبادرات وجولات المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، واصفاً إياها بأنها مضيعة لوقت السوريين إذا لم تنجح في وضع مبادرة حقيقية.



وقال صبرا إن عدد الضحايا يتزايد يوما بعد يوم، في الوقت الذي لم يقدّم فيه الإبراهيمي حلولا حقيقية للأزمة.



وأضاف: "للأسف لم نسمع حتى الآن شيئا من السيد الإبراهيمي يمكن أن نسميه مبادرة، باستثناء زيارات هنا وهناك وبعض التصريحات، وفي تصريحه الأخير وضع شعبنا أمام خيارين: نظام الأسد أو الجحيم. هذا ليس خيارا، هذا نفس الشيء".



وتابع صبرا في إشارة للإبراهيمي "إنه يواصل جولاته دون التوصل إلى مبادرة حقيقية، وهذا تضييع للوقت الذي يعني لنا مزيدا من الضحايا، أتمنى من المجتمع الدولي أن يغير رأيه، ويضع اعتبارا للشعب السوري وثورته".