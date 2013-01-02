مطار المزة العسكري يشكّل هاجساً لسكان دمشق

أهمية المطار

بات مطار المزة العسكري الذي يعتبر أحد النقاط الاستراتيجية لقوات النظام السوري في صراعها مع الثوار الذين يتسللون إلى العاصمة السورية دمشق، يشكّل هاجساً لدى سكان المدينة بوصفه منطلقاً لعمليات القصف التي تشهدها العاصمة والأحياء المحيطة في الغوطة الغربية.ومع فقدان قوات الرئيس السوري بشار الأسد للعديد من المطارات العسكرية والكتائب في مناطق ريف دمشق المحيطة بالعاصمة، كثّفت من اعتمادها على مطار المزة لإدارة معركة العاصمة وقصف أحيائها بالأسلحة الثقيلة المتواجدة داخل السور، والطائرات التي تنطلق من المطار الذي شهد خلال الأشهر الأخيرة تحصيناً ضخماً.وبحسب لجان التنسيق المحلية ونشطاء آخرين، فإن قوات الأسد عززت مطار المزة بصواريخ أرض أرض ودبابات ومدافع، تقصف أحياء العاصمة والمناطق المحيطة به.وتدفع الأحياء المنتفضة المحيطة بالمطار مثل المعضمية وداريا ثمناً باهظاً، حيث تشهد محاولات متكررة للسيطرة عليها من قبل عناصر الأسد الذين يحاولون حماية محيط المطار، ما أدى إلى ارتكاب مجازر عدة في داريا والمعضمية.وجرت اشتباكات عدة في محيط المطار في محاولة من الثوار للسيطرة عليه، كما تعرّض للقصف بقذائف الهاون، إضافة إلى إسقاط طائرة مروحية فوق أجوائه، لكن الأحياء الموالية المحيطة به من الجانب الآخر مثل السومرية ومزة 86، وكذلك مقر قيادة الفرقة الرابعة جعل من معركة المطار أصعب المعارك بين طرفي النزاع.

ويقع المطار في حي المزة الذي ازدادت أهميته في العصر الحديث عندما أقام بها الفرنسيون مطار المزة العسكري الذي كان سابقاً مطار دمشق الرئيسي قبل إنشاء مطار دمشق الدولي في الجهة الجنوبية الشرقية من دمشق. كما أقاموا فيه سجن المزة السيئ السمعة.



وازداد العمران بالحيّ بعد الاستقلال ليتصل بمدينة دمشق ويصبح أحد ضواحي دمشق الحديثة. وقد تم بناء القصر الجمهوري على جبل مطل على المزة، وفيه الكثير من المباني الإدارية ومجمع للمحاكم وعدد من المقرات الرسمية الدولية.



وإضافة إلى اعتبار المطار نقطة ارتكاز رئيسية للنظام السوري في دمشق، فهو يبعد عن القصر الرئاسي بمسافة تقدر بنحو 3 إلى 4 كيلومترات، كما أنه يبعد عن قصر المهاجرين وهو مقر الإقامة الاعتيادية للأسد بمسافة تقدر بـ5 إلى 7 كيلومترات، ما يجعل السيطرة عليه من قبل الثوار بمثابة تهديد مباشر للأسد، باعتباره أقرب المناطق لهروبه لاسيما بعد إحكام الخناق على مطار دمشق الدولي.

بداخله آلاف السجناء

ووفق سجين سابق داخل المطار، فإن بداخله آلاف السجناء الذين تحتجزهم الأفرع الأمنية المتواجدة داخل السور.



ويصف المعارضون لنظام الأسد فرع المخابرات الجوية الذي يتواجد داخل المطار، أنه أكثر الفروع الأمنية "إجراماً"، حسب ما وصفه سجناء سابقون داخل الفرع في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت".



كما يعتبر فرع المخابرات الجوية أحد المراكز الرئيسية للعمليات العسكرية في العاصمة وريفها، كما يحتوي المطار بدوره على فرع المداهمة وفرع الدراسات وفرعين للتحقيق، وهو ما يجعل قوات النظام تدافع عنه بشراسة.



ويرأس إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن، وهو ضابط علوي من ريف حمص، ويعتبر من الأصدقاء المقربين لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.