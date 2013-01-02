مفتي مصر يرد على تشارلي إبدو بكتاب مترجم عن الرسول

أصدر الدكتور علي جمعة ،مفتي مصر، كتاباً جديداً باللغة الإنكليزية موجهاً في الأساس للعالم الغربي، يحمل عنوان: "القيم الأخلاقية في السنة النبوية"، في إطار حملة دار الإفتاء المصرية لمواجهة الهجمة المغرضة في الغرب ضد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.وبحسب ما نشرته "بوابة الأخبار"، فإن الخطوة تأتي كرد سريع واستباقي على اعتزام مجلة "تشارلي إبدو" الفرنسية الساخرة نشر سيرة بطريقة ساخرة في عددها الذي يصدر يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف الكتاب الجديد الذي قام بترجمته الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي إلى عرض النماذج الأخلاقية في الإسلام من السيرة النبوية الشريفة، والتأكيد للغرب أن الرسول كان له منهج خاص، وخطة وبرنامج تربوي كان يطبقه بين أصحابه من أجل تربيتهم على القيم الأخلاقية المثالية، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تربوا على يديه هم خير الخلق خُلُقاً، مع أنفسهم ومع الأمم الأخرى، وكانوا نموذجاً للفضيلة والعفة والعدالة والصدق والتسامح والمحبة.



ويؤكد أن الدين الإسلامي يتمتع بالقدرة على ترجمة جوانب معينة من العقيدة إلى مبادئ وقيم جمالية وأخلاقية، وتحقيق مقاصد وغايات فاضلة تهدف جميعها إلى توفير الأمن والسلام في حياة الناس على حد سواء، أمناً وسلاماً يشمل حياتهم وعقائدهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم.



وصرح الدكتور نجم بأن هذا الكتاب يأتي لمواجهة هجمات المغرضين في الغرب، وفي إطار جهود فضيلة المفتي لتصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام هناك، والتعريف بسماحة الإسلام ونبي الرحمة في دول الغرب.