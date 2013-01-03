إسرائيل تزرع أجهزة مراقبة ذكية على الجدار الحدودي مع مصر

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً قال فيه إن إسرائيل زرعت بعضاً من أجهزة المراقبة المتطورة على الجدار الجديد المقام على الحدود مع مصر، مضيفاً أن هذه الأجهزة تشتمل على أجهزة ذكية للإنذار والوقاية تحذر إسرائيل على التو عند قدوم أي متسلل إليها.وبحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام" اليوم الخميس، فقد أوضح نتنياهو الذي زار منطقة الجدار أمس الأربعاء واجتمع مع بعض من رجال حرس الحدود الإسرائيلي أن ما أسماه بالنجاح في بناء الجدار على الحدود المصرية يحمل رسالة هامة، مفادها أنه يجب علينا إنجاز العمل نفسه على امتداد الحدود الأخرى، والأهم من هذا مواجهة التهديدات المتزايدة القادمة إلينا من سيناء بالتحديد.

يذكر أن بعض التقارير الصحافية الإسرائيلية زعمت أن مصر وافقت على وضع إسرائيل لـ"أجهزة تصنت ذكية" على الحدود لمتابعة حركة أي متسلل يحاول الوصول إليها، وهي الموافقة التي كانت سبباً مباشراً في موافقة تل أبيب على وقف عملية عامود السحاب أو الزوبعة في قطاع غزة.



وكشف تسفي برئيل، محلل الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس المخابرات الراحل اللواء عمر سليمان كانا يرفضان تماماً فكرة وضع هذه الأجهزة، لأنها تتميز بحساسية شديدة والأهم من ذلك أنها قادرة على نقل ما يجري في مناطق واسعة بسيناء بالصوت والصورة إلى إسرائيل، ورأيا أن وضع هذه الأجهزة يمثل انتقاصاً للسيادة المصرية.