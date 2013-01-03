اجتماع أمريكي روسي مرتقب حول الأزمة السورية

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن الإعداد لاجتماع بين نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز ونظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف لبحث الأزمة السورية.وأضافت أن اتصالاً تم مع الموفد الأممي لخضر الإبراهيمي بهدف الاطلاع على نتيجة زيارته إلى سوريا ومحادثاته مع الأسد، مؤكداً دعم بلادها لمساعي الإبراهيمي فيما يتعلق بتشكيل حكومة انتقالية، لكنها أشارت إلى أن لا مكان للأسد في العملية الانتقالية، ويجب أن يتنحى فوراً.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة القتلى في سوريا منذ 21 شهراً تجاوزت الـ60 ألفاً.



وأعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن البيانات تظهر أن 59 ألفا و648 شخصا قتلوا في سوريا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.



وقالت بيلاي إن عدد القتلى هو فعلاً أكبر بكثير مما يُعتقد ويثير صدمة حقاً.



وبهذا تكون حصيلة الأمم المتحدة، التي توقفت منذ مطلع 2012 عن تقديم أرقام عن القتلى في سوريا، أعلى بكثير من تلك التي يعتمدها المرصد السوري لحقوق الإنسان، والتي تخطت الـ46 ألف قتيل.