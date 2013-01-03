مقاتلو المعارضة يحاولون التقدم نحو 3 مطارات سورية

اقتحام أسوار مطار تفتناز

يواصل مقاتلو المعارضة هجماتهم في شمال سوريا، حيث يحاولون التقدم نحو مطار عسكري في محافظة إدلب (شمال غرب)، ومطار حلب الدولي، وكذلك مطار تفتناز العسكري شمال غرب سوريا.ويأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة أن حصيلة ضحايا أعمال العنف في سوريا في 21 شهراً تجاوزت 60 ألفاً.وإلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: "تجددت الاشتباكات العنيفة صباح الخميس في محيط مطار تفتناز العسكري بين القوات النظامية ومئات المقاتلين من جبهة النصرة، وكتائب أحرار الشام والطليعة الإسلامية الذين يحاولون منذ الأربعاء السيطرة على المطار".

وتردّ القوات النظامية بقصف على محيط المطار لإعاقة تقدم المعارضين، وتمكن المهاجمون، الأربعاء، من "اقتحام أسوار المطار وتفجير سيارة مفخخة عند مدخله، واقتحموا مبنى القيادة قبل أن ينسحبوا لاحقاً"، بحسب المرصد.



وأفاد مصدر عسكري داخل مطار تفتناز "باستمرار المعارك في محيط المطار منذ "أكثر من 48 ساعة متواصلة". وأوضح أن التفجير الذي قام به المقاتلون "عن بعد على أحد أبوب المطار مكنهم من التسلل إلى داخله".



وأشار إلى اشتباكات وقعت على الأثر بين المتسللين "وعناصر حماية المطار بدعم من سلاح الجو السوري وسلاح المدفعية"، وأن "عناصر الحماية نجحوا في صد الهجوم، وقتل عدد كبير من المتسللين، وإجبارهم على التراجع إلى خارج المطار".

اشتباكات في محيط مطاري حلب ودير الزور

ومن ناحية أخرى، أفاد المرصد بوقوع اشتباكات في محيط مطار حلب الدولي قرب مقر الكتيبة 80 المكلفة حماية المطار، والتي يحاصرها المقاتلون المعارضون منذ أيام، في محاولة للسيطرة عليها والتقدم نحو المطار المقفل منذ الثلاثاء الماضي، بسبب الهجمات وعمليات القصف التي يتعرض لها.



وفي الشرق، حيث يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة من محافظة دير الزور وعلى حقول نفطية وعلى مطار حمدان العسكري، أفاد المرصد بوقوع اشتباكات في محيط المطار العسكري في مدينة دير الزور.



وتتعرض مناطق في مدينتي داريا ومعضمية الشام ومحيطهما في ريف دمشق للقصف من القوات النظامية السورية التي تستخدم الطائرات الحربية وراجمات الصواريخ، وتحاول منذ أسابيع فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، حسبما يقول المرصد السوري الذي أشار إلى استمرار تدفق التعزيزات العسكرية لقوات النظام إلى داريا.