يهود مصر بإسرائيل دعوة العريان لعودتنا لعب أولاد آخر تحديث: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: الخميس 20 صفر 1434 هـ - 03 يناير 2013 KSA 14:04 - GMT 11:04 المصدر: حيفا - نايف زيداني

رفض يهود مصر المهاجرون إلى إسرائيل، العودة إلى مسقط رأسهم، بحسب أقوال عازي نجار، وهو قيادي من يهود مصر المهاجرين، ورئيس جمعية المطالبة بحقوق اليهود من مهاجري الدول العربية.



ووصف نجار في حديث مع "العربية.نت"، مناشدة الدكتور عصام العريان، اليهود العودة إلى مصر بأنها "لعب أولاد وليست حكيمة ولا منطقية"، خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر ووصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم.



واستطرد نجار قائلاً: "أنا لست ضد الشريعة، ولكنها ليست السبيل لتوفير لقمة العيش للناس، وحتى لو كانت الأوضاع مثالية في مصر فإننا لن نعود، رغم أننا نحب مصر ونتمنى لها ولشعبها النهوض والعيش بكرامة، وكذلك لن يعود يهود اليمن لبلد تسيطر عليه القاعدة، ولن يعود يهود تونس ولا المغرب، وذلك لوجود دولة يهودية نعيش فيها، فلماذا إذاً نعود إلى دول لا تحترم حقوق الأقليات، ونحن ننعم هنا بالديمقراطية؟ لذلك أنا أنصح العريان بالاهتمام بمشاكله الداخلية بدل هذا الكلام الفارغ"، على حد تعبيره.



وأردف: "ردي هذا هو صفعة لاقتراح العريان لنا بالعودة، فنحن لسنا مجانين ولا أغبياء لنجيب دعوته".