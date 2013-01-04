ألتراس المصري يعلن عن ثورة غضب وشغب اليوم آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04 المصدر: العربية.نت

دعت رابطة ألتراس النادي المصري، أعضاءها للتجمع اليوم الجمعة، أمام المقصورة الرئيسية للاستاد، وتحديداً بعد صلاة الجمعة.







وهدد أعضاء الرابطة بالإقدام على أعمال شغب وفوضى في بورسعيد، بحسب ما نقلت "اليوم السابع"، بسبب تجاهل مطالبهم الخاصة بنقل محاكمة المتهمين في مجزرة بورسعيد من القاهرة إلى الإسماعيلية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأحكام الخاصة بأحداث مجزرة بورسعيد يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.







ونص بيان الألتراس، بحسب ما جاء على صفحته الرسمية على فيسبوك: "لن يطول الحديث.. لدينا مطالب هي حق مشروع ومعروفة للجميع لم تنفذ حتى الآن!!".. وبعد ذلك الظلم الذي يقع علينا جميعاً، يجب علينا أن نلتف حول شباب بورسعيد، ونوحد الصفوف، ونتكاتف بجانبهم، وهم من طال الظلم جميع أحلامهم بحقهم في بلدهم بورسعيد، ونحن أيضا فقدنا حقنا في العدالة والمطالب المشروعة.. كل مسؤول متقاعس عن إعطاء الحقوق لأصحابها يريد الفوضى، فهنيئاً لكم وسنحقق لكم ما تريدون. انتظروا الغضب.. انتظروا الشغب".