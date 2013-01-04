الحوار المر آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

يشبه المشهد السياسى فى مصر الآن ذلك المشهد الشهير فى الأفلام العربية العنيفة حين ينخرط محمود المليجى وفريد شوقى فى عراك عنيف ينتهى إلى أن يسقط كل منهما منهكا على الأرض وهو ينظر إلى الآخر نظرة غاضبة.. تنتهى المعركة على طريقة لا غالب ولا مغلوب.



فى انتظار جولة أخرى.. أو عامل خارجى يحفز الصراع مرة أخرى.



قوى المعارضة تبدو منهكة ومحبطة أيضا إثر معركة طويلة تعالى إيقاعها عقب إعلان الصلاحيات الإلهية.. وانتهت بالاستفتاء الذى قاطعه 70٪ من المصريين ورفضه 36٪ ممن لم يقاطعوه.. وجماعة الإخوان التى خرجت منتصرة شكليا من المعركة فوجئت بأن الثقب الاقتصادى فى أعماق السفينة بات يتسع بشكل يهدد بالغرق.. وبات لسان حال الإخوان يشى بأن الحمل ثقيل عليهم، وبات لسان حال الواقع يقول إن عدم كفاءة الإخوان فى إدارة دولاب الدولة المصرية والتمرد الصامت لقطاعات من الدولة على حكم الجماعة هو العدو الرئيسى وليس مظاهرات المعارضة الغاضبة التى لا تزيد على صرخة غضب عالية.. يخسر الإخوان إعلاميا وسياسيا كلما حاولوا إسكاتها وفجأة وبعد جولات متتالية ساخنة يبدو المشهد السياسى وكأنه يعانى من البرودة وتنسحب القوى المختلفة من الساحات إلى جلسات الغرف المغلقة لتعيد ترتيب أوراقها وتدرس أى الأوراق يبدو مفيدا أكثر فى الرهان على مصلحة الوطن.



فى ظل هذا الصمت تبدو ظواهر مثل تصريحات العريان عن يهود مصر وهذيان صاحب هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ملائمة لشغل الناس عن خطر الجوع القادم.



الحكومة تتحسس خطواتها لرفع الأسعار الحتمى تمهيدا للحصول على قرض الصندوق كقرص مسكن لا استغناء عنه.. والجماعة تدرس كيف تلتهم قطعة ملائمة من كعكة السلطة لا تقف فى «زورها» على طريقة الإعلان الدستورى.. والمعارضة أدركت بعض فصائلها أن كل هذه الكراهية «المستحقة» للإخوان لا تكفى.. والجميع يبدو فى حالة ترقب.. وأنا أقول، رغم موقف يمتد من الصبا حتى الكهولة من جماعة الإخوان، إن الحوار هو الحل الوحيد.. ليس حوار الاتحادية بكل تأكيد، ولكن الحوار العام الذى يكون عنوانه كيف ننجو بالسفينة من الغرق حتى ولو رأى بعضنا أن القبطان غير كفء وأنه يحتل غرفة القيادة بالغصب.



ماذا سيقدم الإخوان كى ينجح الحوار؟ هذا هو السؤال الأهم الذى تملك إجابته الجماعة نفسها ولا أحد غيرها.



نقلاً عن "الصباح" المصرية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.