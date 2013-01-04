انسحاب أخطر كتائب نظام الأسد الجوية من ريف دمشق آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 05:04 - GMT 02:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 00:04 - GMT 21:04 المصدر: دمشق - قناة العربية

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أفاد المجلس العسكري لدمشق وريفها بانسحاب كتيبة الدفاع الجوي، التابعة للنظام والمتمركزة بأرض العباسية، بكافة الحواجز والعتاد والجنود، وأصبحت الأرض خاوية، فيما تستمر معركة الجيش الحر للاستيلاء على المطارات في ريف إدلب وريف حلب.







وتعد كتيبة الدفاع الجوي المنسحبة من أخطر الكتائب في المنطقة.



ومن جانبها أفادت هيئة الثورة بسيطرة الجيش الحر على حقل صفيان النفطي في الرقة. وفي دمشق أفاد ناشطون بسقوط قتلى وجرحى في انفجار وقع بمحطة للوقود في برزة.







وكانت لجان التنسيق المحلية أعلنت مقتل 147 شخصاً بنيران قوات النظام في سوريا، معظمهم في ريف دمشق وإدلب.



وأعلنت الهيئة العامة للثورة أن عدداً من القتلى والجرحى وقع جراء القصف العنيف بالمدفعية لقوات النظام على بلدة حيان بريف حلب.



كما تحدثت الهيئة عن استهداف طائرات ميغ الحربية مناطق سكنية في مدينة حمورية بريف دمشق بقنابل عنقودية.



وأعلن الجيش الحر إسقاط طائرة حربية من طراز ميغ في دير الزور.



كما استمرت المعارك الضارية بين عناصر الجيش الحر وقوات النظام في محيط عدد من المطارات، من بينها مطار كويرس في ريف حلب، وكذلك مطار منغ الذي قال الجيش الحر إنه سيطر على السرية الأولى منه، ومطار تفتناز بريف إدلب.