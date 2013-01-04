باحث الإخوان تنصلوا من تصريحات العريان حول اليهود آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 16:04 - GMT 13:04 المصدر: العربية.نت

عقّب الدكتور عمّار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي على تصريح عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذي أوضح فيه بضرورة عودة يهود مصر في إسرائيل، قائلاً: "لا أتصور أن يكون تصريح العريان واقعي، كما أن تصريحاته تستند إلى ما يسمى بالإعجاز الرقمي في القرآن الكريم، الذي يتحدث عن نهاية دولة إسرائيل عام 2022، وهذا ما دفع العريان إلى مطالبة اليهود بالعودة في إطار تصوره العقائدي الذي يؤمن به.



ولفت الدكتور عمار خلال حديثه لبرنامج "نهاية الأسبوع" على قناة العربية، إلى أن تنصل جماعة الإخوان من تصريحات العريان، جاءت نتيجة رد الفعل القوي في الشارع المصري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العريان لا يتحدث ومن حي خياله بمفرده، بقدر ما تكون تلك التصريحات بالونات اختبار.



ورداً على سؤال حول المغزى الحقيقي الذي دفع العريان ليدلي بذلك التصريح، قال "أنا لا أستطيع أن أفصل هذا التصريح عن التوافق الأمريكي مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكونها باتت رأس حربة للمشروع الأمريكي في الشرق الأوسط خلال المرحلة الراهنة". كما أرجع عمار علي حسن تصريح العريان إلى نوع من المغازلة أو نوع من رد الجميل.



وتابع: "حديث العريان لا يمكن فصله عن شبه جزيرة سيناء، لأن في حال عودة اليهود، سيمكثون في سيناء لكونها أرض مقدسة بالنسبة لهم".



وفيما يتعلق بترحيب بعض الجماعات اليهودية في فرنسا ومطالبة الحكومة المصرية بتعويض تقدر قيمته بـ30 مليار دولار، أفاد الباحث عمار، بأن العريان بذلك يحمّل مصر مسؤولية تلك التعويضات في وقت يئن فيه الاقتصاد المصري من أزمات متلاحقة.



وأضاف أن الدكتور العريان لم يقرأ التاريخ جيداً، وعزا ذلك إلى أن اليهود في العهود الأولى أيام الفراعنة اتهموا بسرقة ذهب مصر، ومنذ فترة محمد علي وصولا لحقبة ثورة يوليو 1952، وأكدت بعض الدراسات الزاخرة عن معطيات حول اليهود، أنهم كانوا يمارسون النشاط التجاري في مصر، ويديرون أرباح هذه التجارة في بنوك أجنبية، ومن ثم فهم شاركوا في نهب ثروات هذا البلد.



وبيّن أن من يفتح باب التعويضات، لا يمكن إلا أن ينم عن تواطؤ أو جهل أو خيانة.



وأوضح الباحث أن بعض الجماعات اليهودية طالبت النظام السابق بتعويضات منذ سبع سنوات، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية، وأن الأبواب موصدة.



وشن هجوما على الإخوان المسلمين، حيث وصفهم بأنهم كنز استراتيجي لإسرائيل "وهذا ما تبين من تصريح العريان، ونريد أن نسمع صوت الرئيس محمد مرسي في هذا الصدد".



وعن الأسس المستقبلية التي يتكئ عليها الإخوان في علاقتهم مع الدولة العبرية، أوضح الدكتور عمار بأنها لن تخرج بأي حال من الأحوال عن الخطوط العريضة التي رسمت عبر عقود من الزمن، لافتاً إلى وجود ترتيبات تجرى حالياً تحت مظلة تركية وبرعاية أمريكية قطرية، تتحدث عن وصول الإخوان إلى الحكم في سوريا ثم الأردن، وعلى إثر ذلك يتم القيام بأكبر عملية تسوية سلمية مع إسرائيل.



وحول الحديث عن تسكين الفلسطينيين في سيناء، صرح بأن ذلك جزءا من التخاذل لتصفية القضية الفلسطينية، على حد تعبيره.