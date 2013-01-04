تصريحات العريان عن اليهود قد تتسبب في عدم ترشحه للنواب

أفاد مصدر مطلع بالمكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" أن هناك اتجاهاً قوياً بالحزب لعدم ترشيح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة المطالبة بعودة اليهود إلى مصر.وكان العريان قد أكد مسبقاً أنه كان يعبّر عن وجهة نظر شخصية، لا تعكس بالضرورة رؤية الحزب الرسمية عندما تحدث عن اليهود.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "بنسبة 95% لن يتم ترشيح العريان لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وتكليفه بالقيام بدوره حالياً كزعيم لأغلبية الحزب بمجلس الشورى".

وضمن ردود الفعل على تصريحات العريان، طالب تنظيم "الجهاد" القيادي الإخواني بالاستقالة، وقال إن ذلك أثر على شعبية الإخوان بصفة خاصة في الشارع.



من جانبه قال الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، إن تصريحات العريان أثبتت أن هناك مؤامرة كبرى تحاك ضد مصر تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين نفسها.



من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، في تصريحات صحافية، إن المكتب التنفيذي للحزب ناقش في اجتماعه، الخميس، مقترحات قانون انتخابات مجلس النواب، واستعرض تطورات الحوار الوطني"، مشيراً إلى أنه تطرق كذلك إلى تصريحات العريان الخاصة باليهود الذين هاجروا من مصر، وأكد أن العريان يعبر عن وجهة نظر شخصية لا تعكس بالضرورة رؤية الحزب الرسمية.



وشدد الكتاتني على دعم الحزب الكامل للقضية الفلسطينية، والتزامه بالثوابت التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه.