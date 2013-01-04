موسكو بين مبارك والإخوان مصالح ومخاوف آخر تحديث: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: الجمعة 21 صفر 1434 هـ - 04 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

عندما اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني في مصر، شعرت موسكو بقلق شديد على العلاقات التي غزلتها مع نظام مبارك، بعد فترة من الجفاء في عهد الرئيس أنور السادات. فهذه الثورة فاجأت العالم بأسره، كما فاجأت روسيا، التي كانت تعول على نظام مبارك في تطوير العلاقات مع مصر سياسيا واقتصاديا.



فقد شهدت هذه العلاقات، في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، تطورا ملحوظا تمثل في زيادة واضحة في حجم التبادل التجاري السلعي وأعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، الذين وصل عددهم إلى مليوني سائح في العام 2010. كما كانت موسكو تعوِّل كثيرا على فتح أبواب السوق المصرية أمام رأس المال الروسي بالرغم من محدودية الاستثمارات الروسية، وذلك عن طريق إنشاء منطقة صناعية روسية خاصة في مصر، وتطوير التعاون في مجال الطاقة والسلاح. ولا يخفى أن مصر تمثل أحد المنافذ الرئيسية لعودة روسيا إلى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، بعد سنوات من الغياب في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. ولذلك، كانت موسكو أميل وحتى اللحظة الأخيرة، إلى الدعم «المعنوي» للرئيس المخلوع حسني مبارك، واكتفت بيانات الخارجية الروسية بالدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار، ورفض الضغوط الخارجية على مبارك، وتجنب العنف وضرورة الحوار بين طرفي الأزمة.



وفي تعليقه على الثورة في مصر، حذّر الرئيس الروسي السابق، رئيس الوزراء الحالي دميتري ميدفيديف، من خطورة المساس بوحدة الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة، واحتمالات تفكك هذه الدول إلى أجزاء صغيرة، ووصول المتطرفين إلى السلطة. ومن جانبه، حذّر فلاديمير بوتين من تأثير احتمال وصول الإسلاميين الراديكاليين إلى السلطة على الوضع في شمال القوقاز الروسي. وأرسلت موسكو الكسندر سلطانوف، المبعوث الخاص السابق للرئيس الروسي



، إلى مبارك قبل يومين من خلعه. وهو ما فسره البعض بأن الكرملين يحاول تأكيد شرعية الرئيس، الذي كان يطالب الشعب بإسقاطه. وبعد تسليم مبارك رسالة من القيادة الروسية، صرّح سلطانوف بأن «مصر حليف استراتيجي لروسيا، وأنها ستخرج من الأزمة بسلام من خلال خطوات على رأسها الحوار». ويبدو أن موسكو كان لديها تصور بإمكانية حل الأزمة في مصر عن طريق إدخال مبارك بعض الإصلاحات على نظامه، متناسية بذلك أن مصر تشهد ثورة في الشارع. ودعا يفغيني ساتانوفسكي، الذي تولى في الفترة 2001 ـ 2004 رئاسة المؤتمر اليهودي الروسي، الرئيس المخلوع إلى ضرورة إخماد الثورة في مصر لما لها من تأثير سلبي على المنطقة، محذرا من وصول «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في مصر. وساد (ولا يزال) اعتقاد في الدوائر الرسمية الروسية بأن ثورة مصر (والثورات العربية الأخرى) من صنع الولايات المتحدة الأميركية لتمهيد الطريق أمام وصول الإسلاميين إلى السلطة.



ولذلك نرى الخبير الروسي، الكسندر إيغناتينكو، يصف الثورة المصرية بالملونة على غرار ما جرى في جورجيا نهاية العام 2003، وفي أوكرانيا في العام 2004. ويبرر الديبلوماسي الروسي السابق، أوليغ بيريسيبكين، الموقف الروسي الرسمي بمصالح روسيا الاقتصادية والعسكرية مع نظام مبارك، وغيره من الأنظمة الرسمية العربية.



إن تخلي مبارك عن الحكم للمجلس العسكري تحت ضغط الشارع، دفع روسيا إلى إعادة حساباتها من جديد، حيث سارع وزير خارجيتها سيرغي لافروف إلى زيارة القاهرة في آذار/مارس 2011، لتأكيد أهمية العلاقات الروسية المصرية. ولكن هذه الزيارة لم تغير كثيرا مما يتردد في الأوساط السياسية والإعلامية الروسية من أن ما حدث ويحدث في مصر كان بفعل فاعل خارجي. وذهبت بعض وسائل الإعلام الروسية إلى وصف ما يجري في مصر وبلدان «الربيع العربي» الأخرى بالتحالف الاسلامي ـ الغربي في مواجهة روسيا ومصالحها. ولم يستبعد فلاديمير غيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي المحسوب على الكرملين، أن يكون وصول «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في مصر ما هو إلا أحد خيارات الولايات المتحدة الأميركية.



وبالرغم من أن جماعة «الاخوان المسلمين» ما زالت على قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا، إلا أن هذا لم يمنع الديبلوماسية الروسية من عقد عدة لقاءات مع المسؤولين في حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن «الاخوان المسلمين» أثناء تولي المجلس العسكري الحكم في مصر. كما أن موسكو استقبلت فوز محمد مرسي بالرئاسة في صيف العام الماضي بهدوء، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أوائل المهنئين لمرسي بوصوله الى أرفع منصب في مصر. وعلق السياسي الروسي المخضرم يفغيني بريماكوف على هذه التهنئة، بالقول «إنها ليست من باب الواجب الرسمي، بل هي تعبير عن رغبة روسية في إقامة تعاون بناء بين روسيا والقيادة الجديدة في مصر، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين وإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».



وفي خضم أزمة الاستفتاء على الدستور في مصر، اكتفت موسكو عبر وزارة خارجيتها بالحديث عن الأمل في أن يؤدي هذا الاستفتاء إلى تعزيز وحدة المجتمع، والاستقرار في مصر. وجاء هذا الموقف الروسي، الذي ينطوي على «مغازلة» حكم «الإخوان»، في أعقاب زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، للمرة الأولى بعد وصول الرئيس الإخواني، محمد مرسي، إلى السلطة بهدف إجراء اتصالات مباشرة مع القيادة المصرية الجديدة. وكما هو معروف، تمخّضت تلك الزيارة، حسب المصادر الروسية، عن تقديم دعوة رسمية للرئيس مرسي لزيارة روسيا في العام الجديد (2013). ولا ترى موسكو أي تناقض بين هذه الدعوة وبقاء حركة «الاخوان المسلمين» على قائمة المنظمات الارهابية الروسية. وذلك في وقت يسعى فيه «الإخوان»، حسب معلوماتنا، إلى تغيير هذا الوضع كشرط لإتمام تلك الزيارة.



إن الموقف «الهادئ» لموسكو تجاه فوز مرسي، بالرئاسة في مصر، وتجاه الأزمة الدستورية على يد الرئيس «الإخواني»، يمكن تفسيره بـ«البرغماتية الكبيرة» للقيادة الروسية، التي لطالما عبّرت عن قلقها وانزعاجها الشديدين من وصول الإسلاميين إلى السلطة في أعقاب الثورة المصرية. وربما قرأت موسكو اللوحة المصرية الحالية بدقة، ورأت ضرورة «التكيف» مع الأوضاع الجديدة، حفاظا على مصالحها في المنطقة عبر البوابة المصرية، حتى وإن كانت هذه البوابة ذات صبغة إسلامية في الوقت الراهن.



ونفترض أن هذه السياسة البرغماتية الروسية ستتواصل مستقبلا في مناطق أخرى من العالم العربي، ما ظل تأثير صعود «الإسلاميين» بعيدا عن شمال القوقاز، والمسلمين الروس، والجوار الإسلامي لروسيا في جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة. أما في الحالة العكسية، فإننا لا نستبعد توتر العلاقات بين موسكو وما يسمى بالإسلام السياسي في البلدان العربية.



*نقلاً عن "السفير" اللبنانية

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