اعتقال سفيرة مصر في قبرص بعد صفعها شرطية آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04 المصدر: دبي - قناة العربية

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صفعت السفيرة المصرية في قبرص، منحة باخوم، إحدى الشرطيات بمطار لارنكا الدولي، بعد إصرارها على خلع حذائها للتفتيش، وتم اعتقالها للحظات من قبل أمن المطار للتحقيق معها حول الواقعة ثم أفرج عنها فيما بعد.



و عرضت قناة "سيجما" القبرصية تسجيلاً للشجار الذي نشب بين السفيرة والشرطية القبرصية، وصفعت فيه السفيرة الشرطية على وجهها، بعد أن رفضت خلع حذائها، ما جعل الشرطية تتعامل معها بعنف.



واعتذرت قبرص رسمياً عن هذا التعامل الذي لقيته السفيرة،. وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال لسفارة قبرص، وطلبت منه إحاطتها بملابسات الحادث.



وسبق أن صرحت السفيرة باخوم، بأنه تم الاعتداء عليها بالقوة داخل المطار واحتجازها.



وقالت إن وزارة الخارجية القبرصية قدمت اعتذاراً لها، ما دفعها لاعتبار الموضوع أمراً منتهياً، في الوقت الذي طلبت فيه وزارة الخارجية القبرصية تقديم تقرير كامل عن الحادثة بناء على طلب من الرئيس القبرصي شخصياً.