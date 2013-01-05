الداخلية المصرية تدرس وضع كاميرات مراقبة بميادين القاهرة آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: العربية.نت

قال اللواء أحمد بهجت، مساعد وزير الداخلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الداخلية تدرس وضع كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين.



وأوضح أن الوزارة رصدت 2536 موقعاً من المفترض أن يتم وضع كاميرات فيها في الشوارع والميادين والمحاور الأساسية للطرق بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى لرصد الحالة المرورية والمخالفات ومراقبة ما يخص الأمن العام.







وذكرت صحيفة اليوم السابع أن بهجت، قال أثناء حديثه لبرنامج "خارج الإطار" إن الوزارة من خلال هذه الكاميرات تستطيع أن ترصد الواقع وتوثّق الأحداث بالصوت والصورة لأي خروج على القانون، لافتا النظر إلى أنه يرفض كلمة مراقبة، لأنها تعنى التجسس.



وأشار إلى أن هذه الكاميرات سيتم العمل فيها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وكل ما من شأنه دعم هذه الدراسة.