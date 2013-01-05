الفيصل أزمة العراق لن تُحل إلا بعيداً عن المذهبية آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 13:04 - GMT 10:04 المصدر: دبي - قناة العربية، القاهرة - الأناضول

أكد وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، أن المملكة لن تتدخل في الأزمة العراقية إلا إذا طلب العراق ذلك، وقال إن الأمور في العراق لن تهدأ إلا إذا تمت معالجتها خارج الإطار المذهبي.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، محمد عمرو كامل، في القاهرة، اليوم السبت.



وفي الملف السوري، اتفق الوزيران على أن الخروج "السلمي" مطلوب لحل الأزمة السورية، وشددا على الاستناد لرغبات الشعب السوري في تفاصيل هذا الخروج.



وفي رد على سؤال بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن إعداد مصر وروسيا مقترحاً لخروج آمن لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وإنهاء الأزمة السورية، قال الفيصل إن "الخروج السلمي مطلوب عربياً، وأما شروط الخروج فتتوقف على الشعب السوري نفسه، ولن نلتزم بشروط إلا ما يرغبه الشعب السوري في هذا السياق".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية المصري، إن "الخروج السلمي إذا كان سيجنب الشعب السوري إسالة المزيد من الدماء فهو مطلوب، وإنما الشعب السوري هو من يحدد ذلك".