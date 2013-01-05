النيابةالمصرية تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تقرير قتلة المتظاهرين

تقرر تشكيل لجنة من النيابة العامة خلال الأسبوع الحالي لفح تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير وقتل المتظاهرين حتي انتهاء الفترة الانتقالية، والذي أحاله رئيس الجمهورية إلى النائب العام وتحديد تصرف النيابة العامة في البيانات والمعلومات التي يحتويها.
وأكد المستشار حسن ياسين ـ المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ـ أنه سيتم تكليف فريق من النيابة العامة ببدء التحقيق، وفقا لجميع الأدلة الواردة في التقارير، واستدعاء كل من له صلة بالأمر وإجراء تحقيقات في جميع الوقائع التي يشملها التقرير.
ووفقا لصحيفة "الأهرام المصرية" أوضح محسن بهنسي ـ عضو لجنة تقصي الحقائق ـ التي أعدت التقرير أن التقرير يضم معلومات تطرح لأول مرة على جهات التحقيق وأدلة جديدة في غاية الأهمية، ولم تقدم في تقارير سابقة.
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