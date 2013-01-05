براءة وزير ثقافة مبارك من تهمة الكسب غير المشروع آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 17:04 - GMT 14:04 المصدر: العربية.نت

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، السبت، ببراءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه، بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.



وكان قرار الاتهام الصادر من جهاز الكسب غير المشروع قد أشار إلى أن وزير الثقافة الأسبق، والذي شغل منصبه لنحو 24 عاماً، حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها خلال الفترة من 13 أكتوبر/تشرين الأول 1987 حتى 31 يناير/كانون الثاني 2011، مستغلاً في ذلك نفوذ منصبه بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة.



وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات فاروق حسني، على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الكسب غير المشروع في سبتمبر/أيلول، ومطالبته برد 18مليون جنيه تمثل ضعف قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة.



غير أن محكمة جنايات القاهرة ألغت حينها القرار المذكور استناداً إلى ما اعتبرته عدم وجود أدلة قاطعة تفيد بأن الوزير الأسبق قد اكتسب ثروته بطرق غير مشروعة.