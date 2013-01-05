ضبط مصور صحافي مصري التقط صوراً لقوات حرس الحدود بمنطقة رفح آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: القاهرة - أ ش أ

ألقي القبض، على مصور صحافي مصري، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بمنطقة الشريط الحدودي برفح، تبيّن خلال تفتيشه، قيامه بتصوير عدد من النقاط الأمنية لعناصر حرس الحدود، وأماكن تمركزها وانتشار القوات على الشريط الحدودي.







وقال مصدر عسكري، إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ولم يعرف بعد الدوافع الحقيقية وراء تواجد الصحافي المصور في تلك المناطق الأمنية الحساسة.



ومنذ قرابة يومين ألقت سلطات حرس الحدود المصرية، القبض على عسكري إسرائيلي متقاعد، اجتاز الحدود المصرية بطريقة غير قانونية، ويخضع في الوقت الراهن لجلسات استجواب، للوقوف على الأسباب التي اقتادته لاجتياز الحدود.