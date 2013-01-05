قوات أمريكية بتركيا لنشر صواريخ باتريوت على الحدود مع سوريا آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: بروكسل - روترز

وصلت قوات أمريكية في وقت متأخر من مساء الجمعة، إلى محافظة "غازي عينتاب" في جنوب تركيا لبدء تشغيل أنظمة الدفاعات الجوية "باتريوت" المضادة للصواريخ ، قرب الحدود السورية.



وطلبت تركيا رسميا من حلف شمال الأطلسي هذه الصواريخ في نوفمبر/ تشرين الثاني لتعزيز الأمن على امتداد الحدود التي يبلغ طولها 900 كيلومتر مع سوريا، والتي تشهد انتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد منذ 21 شهرا.







وقالت القيادة الأمريكية بأوروبا على موقعها على الانترنت، إن نحو 400 أمريكي وعتاد من الكتيبة الثالثة في الفرقة الثانية من مدفعية الدفاع الجوي المتمركزة في فورت سيل بولاية أوكلاهوما سيصلون إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال جسر جوي عسكري أمريكي.







وسيشغل الجنود الأمريكيون الذين بدأوا يصلون إلى قاعدة انجيرليك الجوية في تركيا بطاريتي صواريخ باتريوت أمريكيتين من بين إجمالي ست بطاريات وعد حلفاء حلف شمال الأطلسي بتوفيرها.







وفي واشنطن قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن أول عسكريين أمريكيين تابعين لوحدة باتريوت بدأوا في الوصول إلى تركيا الجمعة، وسيصل المزيد خلال الأيام المقبلة.







وأضافت أن المعدات ستبدأ في الوصول بعد ذلك ببضعة أيام بهدف أن يكون قد تم نشر بطاريات باتريوت الأمريكية بحلول منتصف يناير كانون الثاني.







وستقدم ألمانيا وهولندا أيضا بطاريتي باتريوت وما يصل إلى 400 جندي لكل منهما.







ومن المتوقع أن يتم شحن الصواريخ الألمانية والهولندية في سفن في موانئ أوروبية في بداية الأسبوع المقبل، ولكن وصولها إلى تركيا سيستغرق عدة أسابيع.