مشايخ سيناء غير راضين عن قرارات وزير الدفاع آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - قناة العربية

تضاربت ردود الفعل حول لقاء وزير الدفاع ومشايخ سيناء، حيث رفض عدد كبير من المشايخ قرارات وزير الدفاع الخاصة بتمليك الأراضي، وخاصة قرار الـ5 كيلو الملاصقة للشريط الحدودي.



وأكد الشيخ إبراهيم المنيعي رئيس اتحاد قبائل سيناء أنهم غير راضين عن ذلك اللقاء الذي وعد فيه الوزير ببحث مطالب المشايخ، فيما يخص قرارات التمليك.



وأضاف المنيعي أننا سبق وأمهلنا المجلس العسكري حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني لإلغاء القرار الخاص بعدم التمليك في نطاق الـ5 كيلو بطول الشريط الحدودي، وهو قرار يضر بأهالي المناطق الحدودية.



من جانبه أكد الشيخ عارف أبو عكر، شيخ قبيلة ''العكور''، أن لقاء وزير الدفاع، الفريق عبدالفتاح السيسي، مع مشايخ بدو سيناء، كان ناجحاً بجميع المقاييس.



وأضاف أبو عكر، الذي حضر اللقاء اليوم السبت، أن وزير الدفاع شرح لهم مضمون قانون التملك في سيناء، وخاصة الأزمة التي أثيرت مؤخراً بما يتعلق بقرار حظر التملك داخل زمام الشريط الحدودي، مؤكداً أنه يحق لجميع أبناء سيناء القاطنين داخل زمام الشريط الحدودي سواء بالمدن الحدودية أو القرى المطلة على الحدود الشرقية، بتملك أراضيهم وزراعتهم ما عدا الأراضي الخلاء، وأراضي القوات المسلحة.



وأكد الشيخ عارف أن ''السيسي'' أوضح في اللقاء أنه يحق لأي مواطن مصري أن يقطن مباشرة على الحدود الشرقية لمصر، وداخل زمام 5 كم من الشريط الحدودي، وأن يتملك أرضه أو مسكنه باستثناء أراض أخرى خلاء على الحدود محظور البناء أو التملك فيها، وهذا القرار أسعد الحاضرين جميعا - على حد قوله.