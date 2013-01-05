معارك بمخيم اليرموك تزامناً مع اتفاق بين قوات الأسد والأهالي آخر تحديث: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 07:04 - GMT 04:04

تارخ النشر: السبت 22 صفر 1434 هـ - 05 يناير 2013 KSA 06:04 - GMT 03:04 المصدر: دبي - قناة العربية

أفادت لجان التنسيق بوقوع اشتباكات عنيفة في شارع الثلاثين في مخيم اليرموك، رافقها انقطاع شامل للكهرباء والاتصالات عن المنطقة.



وقد أفاد المكتب الإعلامي لاتحاد شبكات أخبار المخيمات الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق جديد يتعلق بمخيم اليرموك.



وبموجبه يتعهد النظام السوري بعدم قصف المخيم أو اقتحامه، على أن يبدأ اليوم السبت، رفع السواتر الترابية من شارع الثلاثين وشارع لوبية وغيرها.



كما ينص الاتفاق على فك الحصار عن مخيم اليرموك غدا الأحد وإدخال المواد الغذائية والمحروقات وغيرها من مستلزمات المعيشة إلى المخيم، بالإضافة إلى عودة أهالي المخيم اعتبارا من يوم الاثنين.



وقد شهد المخيم في الأسابيع الماضية، مقتل العشرات من الفلسطينيين، برصاص نظام الأسد، وقصف العديد من الأحياء بداخله. كما يعد أحمد جبريل قائد الجبهة الشعبية في المخيم من أشد مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد.



وفي وقت سابق، اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن قصف الطيران الحربي التابع للنظام السوري لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق يمثل تصعيداً كبيراً وينذر بالخطر، فيما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إنه على الفلسطينيين في المخيم طرد الإرهابيين وذلك في إشارة للجيش الحر، حسب تعبيره.